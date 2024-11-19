قامت الشركة المنتجة لـ فيلم «الفستان الأبيض» عبر صفحاتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي، بطرح الأغنية الرسمية للعمل بعنوان «عقبالكوا».

طرح الأغنية الرسمية لـ فيلم «الفستان الأبيض»

وشاركت الشركة المنتجة لـ فيلم «الفستان الأبيض» الأغنية الرسمية للعمل بعنوان «عقبالكوا»، من غناء بوسي، والذي من المقرر أن يبدأ عرضه غدا الأربعاء بدور السينما.

تفاصيل أغنية «عقبالكوا»

وجاءت أغنية «عقبالكوا» من كلمات عليم، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع فواصل موسيقية اماديو.

أبطال فيلم الفستان الأبيض

ويشارك في بطولة فيلم الفستان الأبيض، عدد من النجوم أبرزهم: ياسمين رئيس، أسماء جلال، لبنى ونس، أروى جودة، أنجي أبو السعود ميمي جمال، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، وهو من تأليف وإخراج جيلان عوف وإنتاج فيلم كلينيك محمد حفظي.

كلمات أغنية «عقبالكوا»

اليوم ماكنش هيبقا يوم من غيركوا

والفرحة ماتكملش إلّا بيكوا

ربنا مايحرمنى منكوا

ولا من الحب اللى فعنيكوا

الدعوه عامة

والليله فرحة

دقّوا المزاهر.. خلوني أهيص

فستاني يلّا

ماتزوقوني

كام صورة حلوة.. فين العريس

حواليّا لفّوا

زفّونى زفّوا

لحبيبي يلّا.. هاتوا البوكيه.

قصة فيلم الفستان الأبيض

وتدور قصة فيلم الفستان الأبيض عن فقدان «وردة» لفستان زفافها قبل يوم واحد من الفرح، ما أدى إلى قيامها برحلة في أنحاء القاهرة للبحث عن فستان بديل، تجبرها هذه الرحلة على اكتشاف وفهم أوسع لعلاقتها بالمدينة وبنفسها.

آخر أعمال المطربة بوسي

وكان آخر أعمال المطربة بوسي، هي أغنية «بحبك أنا» التي طرحتها على طريقة الفيديو، محققة الكثير من المشاهدات، بالتعاون مع شركة روتانا للإنتاج الفني، وأغنية «بحبك أنا» لـ بوسي من كلمات أمير شيكو، وألحان تايسون، وايضا اغنيه “زيه تاني”، وهى من كلمات حسام حسن وألحان مدين وتوزيع وميكس وماستر يحيي يوسف.