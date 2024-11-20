حادث مروع.. التصريح بدفن جثة شخص دهسته سيارة فارهة بمدينة نصر

حوادث
حادث مروري
حادث مروري

 صرحت نيابة مدينة نصر بدفن جثة شخص لقي مصرعه إثر تعرضه لحادث مروري مروع ودهسه أسفل عجلات سيارة فارهة بمدينة نصر، وذلك عقب الانتهاء من إعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة.

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بوقوع مصادمة ومتوفي بدائرة القسم، وبالفحص تبين أنه حال عبور أحد الأشخاص، إحدى الطرق بدائرة القسم اصطدمت به سيارة ولاذت بالفرار، نتج عن ذلك إصابته التي أودت بحياته.

بإجراء التحريات تم تحديد وضبط السيارة وقائدها وتبين أنه طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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حادث مروع.. التصريح بدفن جثة شخص دهسته سيارة فارهة بمدينة نصر