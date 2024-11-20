حبس مديرة شركة إنتاج فني دون ترخيص في الجيزة

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ارشفية
ارشفية

أمرت النيابة العامة، بحبس مديرة شركة إنتاج فنى دون ترخيص بالجيزة.

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع مديرة شركة إنتاج فنى دون ترخيص بالجيزة.

القبض على مديرة شركة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط المديرة المسئولة عن شركة إنتاج فنى دون ترخيص بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة (شركة إنتاج فنى "دون ترخيص" - كائنة بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة) وتحتوى على "أستوديو تسجيل صوتى وأستوديو تصوير"، مستخدما أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج مُحملة عليها مصنفات سمعية بصرية غير مجازة رقابيًا مسجلة داخل الأستوديو، وكذا محملة عليها برامج وتطبيقات حاسب آلى وبرامج مونتاج مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف مقر الشركة المُشار إليها وأمكن ضبط المديرة المسئولة وعثر بمقر الشركة على مضبوطات أبرزها (استوديو تصوير برامج وأستوديو تسجيل صوتى بكامل مكوناتهما - جهاز "لاب توب "محمل عليه آثار ودلائل تؤكد نشاطها الإجرامى)، وبمواجهتها أقرت بارتكابها المخالفات السالف ذكرها بالمُشاركة مع صاحب الشركة بقصد تحقيق أرباح مادية.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اصحاب الحقوق المادية أحد الأشخاص الإدارة العامة لمباحث المصنفات أكدت معلومات وتحريات استوديو تسجيل صوتى

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