اتصالات النواب توجه انتقادات حادة لوزارة التنمية المحلية بسبب تراخيص إنشاء مكاتب البريد

وجه النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، انتقادًا شديدًا لتقصير وزارة التنمية المحلية وتعنتها في إصدار تراخيص إنشاء مكاتب البريد في مختلف محافظات الجمهورية.

وطالب بحصر جميع الطلبات المقدمة من النواب بشأن إنشاء مكاتب البريد في الأقاليم، مع توضيح أسباب عدم تعاون وزارة التنمية المحلية والجهات المعنية في المحافظات.

وأضاف بدوي خلال اجتماع اللجنه اليوم لمناقشة بعض طلبات الإحاطة الخاصه بمكاتب البريد، بأن مشاريع النفع العام خط احمر، وهناك توجيهات من رئاسة مجلس الوزراء بإنهاء كافة المعوقات التي تواجه إقامة هذة المشروعات وعلي رأسها البريد في المحافظات.

وتابع: ونتفاجيء بتقاعس ومخالف للضوابط والمعايير من قبل المحليات التي تعرقل جهود الاتصالات مؤكدًا بأن مرفق البريد مرفق أساسي بة كافه المصالح الحكوميه ويقدم 90% من الخدمات الحكومية.

وطالب رئيس اتصالات النواب بحضور وزيرة التنمية المحليه ورئيس الهيئة القومية للبريد ورئيس المصريه للاتصالات لفض الاشتباك وحل جميع المشكلات.

من جانبه انتقد النائب محمد يسري عبادة أمين سر لجنة الاتصالات ومقدم طلبات الإحاطة عن مكاتب البريد المتوقفة بمحافظة البحيرة والتي تتعلق بمشاكل عدم تنفيذ مكاتب البريد بمركز كوم حمادة بمحافظة البحير، بقرى خنيزة والحدين وقرية كوم شريك، مؤكدًا بأن الأهالي دفعوا فرق اسعار الأمتار وبالرغم من ذلك لم يتم الحصول على تراخيص من المحليات.

من جهته أكد عبده علوان ممثل الهيئة القومية للبريد، بأن البريد يقدم العديد من الخدمات وصلت نسبتها إلى 90% من جميع الخدمات الحكوميه متنوعه بين شهر عقاري ومرور ويقدم البريد للجمهور 155 خدمه ماليه وبريدية بالإضافة إلي 67 خدمات اقتصادية، وهناك تنسيق مع وزارة العدل وباقي الجهات الحكومية.