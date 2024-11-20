محافظ بني سويف يتابع فعاليات مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان بمركز ببا

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محافظ بني سويف بمركز
محافظ بني سويف بمركز ببا

قام الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بزيارة ميدانية لمركز ومدينة ببا، الثلاثاء، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي تهدف المبادرة إلى الاستثمار في العنصر البشري من خلال تنفيذ برامج وأنشطة متنوعة تسهم في تنمية الإنسان بمختلف شرائحه وفئاته العمرية.

 

وتضمنت الزيارة تفقد الأنشطة التي يتم تنفيذها بمركز شباب ببا، حيث اطلع المحافظ على جهود لجنة التنمية البشرية، التي يترأسها نائب المحافظ بلال حبش، وبمشاركة عدد من الوزارات والجهات التنفيذية والمجتمع المدني. 

 

وشملت الفعاليات تقديم خدمات صحية، مثل حملات توعية ضد الأمراض المزمنة، مبادرة "حقك تنظمي" لتنظيم الأسرة، إضافة إلى حملات طبية تشمل الكشف تشوهات العمود الفقري للأطفال.

 

كما شهدت الفعاليات برامج توعية في مجال الشباب والرياضة، مع تنظيم يوم رياضي، وندوات عن كيفية مواجهة الأزمات والكوارث، فضلًا عن ورش فنية وعروض رياضية، وأبرزت المبادرة أيضًا جهود الجمعيات الأهلية في تقديم خدمات اجتماعية متنوعة، منها توزيع مساعدات مالية وغذائية للأسر الأكثر احتياجًا.

 

وشاركت المؤسسات الحكومية في تقديم خدمات متنوعة، بما في ذلك جلسات توعية قانونية من المجلس القومي للمرأة، ورش تعليمية عن الصحة الإنجابية من الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، وبرامج توعية من وزارة التربية والتعليم لتدريب الطلاب على المهارات الحياتية.

 

من جانبها، عقدت مديرية الثقافة ورش عمل فنية وحفلات شعرية، في حين قدمت مديرية التموين خدمات تموينية بتخفيضات تصل إلى 30% على السلع الأساسية، كما تم تنظيم ورش عن التغيرات المناخية، ومبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

وأكد المحافظ أن هذه المبادرة تأتي في إطار دعم الدولة لتمكين المواطنين في مختلف المجالات، مشيدًا بالجهود المشتركة بين كافة الجهات التنفيذية والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة.

 

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