قبل بيع المخدرات في شوارع القاهرة.. قرار المحكمة ضد 22 عنصرا إجراميا 

حوادث
محكمة
محكمة


قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس 22 عنصرا إجراميا، بينهم سيدتان، لحيازتهم 25.5 كجما من المواد المخدرة، و3 آلاف قرص مخدر، قبل ترويجها بالقاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط 20 عنصرا إجراميا، وسيدتين لهما معلومات جنائية، وبحوزتهم 25.5 كجما من مخدرات الحشيش، والهيروين، والإستروكس، والبودر، والآيس، و3 آلاف قرص من عقارات الترامادول، والتامول، والاموتريل المخدرة.
وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترفوا بحيازتهم للمواد والأقراص المخدرة بقصد الاتجار، فيما قدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 3.5 مليون جنيه.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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قبل بيع المخدرات في شوارع القاهرة.. قرار المحكمة ضد 22 عنصرا إجراميا 

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