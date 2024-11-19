غادة عبد الرازق تثير الجدل برسالة غامضة

الفجر الفني
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

أثارت الفنانة غادة عبد الرازق حالة من الجدل وتسأل متابعيها عبر حسابها الرسمي علي موقع إنستجرام عن رسالتها الأخيرة التي شاركتها. 

غادة عبد الرازق تثير الجدل برسالة غامضة 

ووجهت غادة عبد الرازق رسالة غامضة، تشير خلالها إلى التعامل مع الآخرين وسلوكهم، ونشر صورة مدون عليها: «أحيانا وأنت تتعامل مع الناس، تكتشف أن مشكلتك أن أهلك قد ربوك».

أحدث أعمال غادة عبد الرازق 

ومن ناحية أخرى، تستعد الفنانة غادة عبد الرازق لتصوير مسلسل "شباب امرأة"، والذي تشارك به في السباق الرمضاني 2025، سيبدأ التصوير في بداية شهر ديسمبر، لتشارك غادة عبد الرازق به في السباق الرمضاني القادم، والمسلسل من إنتاج شركة فينومينا، وهو مكون من 15 حلقة، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية.

آخر أعمال غادة عبد الرازق

وكان آخر أعمال غادة عبد الرازق، هو فيلم «تاني تاني» الذي تم عرضه ضمن موسم عيد الأضحى 2024، وظهرت بشخصية «هدي» موظفة بنك وهى أرملة ولها ابنة، وشاركها البطولة: أحمد آدم، بيومى فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف محمد نبوى وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل وإنتاج شركة فيردي للمنتجين محمد عبد الحميد ووائل علي.

وأيضا شاركت في مسلسل صيد العقارب الذي عرض في موسم رمضان 2024، ودارت أحداث مسلسل صيد العقارب، حول شخصية الدكتورة عايدة، التي تجسد شخصيتها الفنانة غادة عبد الرازق، وهي امرأة تعمل في مجال استخلاص السموم من العقارب، وتواجه عايدة بطلة مسلسل صيد العقارب، سيدة أعمال ناجحة في مجال الأعمال التجارية، وتتعرض لأزمة مالية كبيرة، تدفعها إلى الدخول في صراع مع مجموعة من رجال الأعمال.

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