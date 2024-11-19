خاص.. مخرج فيلم 'ثقوب': "هذا ما ألهمني لإخراج الفيلم والدعم السعودي كبير ونجني ثماره" (حوار)

التقينا بمخرج الفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 في حوار خاص، حيث تحدث عن الإلهام وراء الفيلم، التحديات التي واجهها خلال الإنتاج، ورؤيته لسينما المستقبل في السعودية.

وفيلم "ثقوب" هو عمل سينمائي سعودي تميز بطرحه الجريء والمعاصر، حيث يعالج قضايا اجتماعية وثقافية بطريقة تعكس التحديات التي تواجهها المجتمعات الخليجية. يتميز الفيلم بقدرته على تقديم قصة إنسانية تتناول التغييرات والتحديات التي يمر بها المجتمع، مع تسليط الضوء على الأبعاد النفسية والشخصية لأبطاله.

وإليكم نص الحوار:-

حدثنا عن فيلم ثقوب؟

فيلم ثقوب هو بطولة جماعية بيحكي قصة أخوين بيمروا بأزمة عندما تقع والدتهم في غيبوبة وتعاملهم مع هذه الأزمة

هل هناك صعوبات واجهتك أثناء تصوير الفيلم؟

طبعا التصوير كان كله صعوبات تترجم لاحقا وتصبح ذكريات أكيد أي صانع فيلم أو أي صناعة فيلم على مستوى كل شيء وعلى مستوى الصناعة كلها.

ما الفكرة التي ألهمتك لإخراج فيلم ثقوب؟

لم تكن هناك فكرة مسبقة أتت الأفكار بشكل عفوي وبسيط الفكرة فقط كانت بالنسبة لي جذابة وصنعتها

من وجهة نظرك.. ماهو الدعم اللازم تقديمه من السعودية ومن هيئة الترفيه للوصول بالأفلام للعالمية؟

والله الدعم الحكومي الموجه لدعم الثقافة دعم كبير ومهم حقيقة،وأعتقد أن الآن نجني ثماره والآن في مستوى أفلام تشارك في مهرجانات عالمية ودولية بشكل كبير الحقيقة.

ما هو شعورك بمشاركة فيلم ثقوب بمهرجان القاهرة السينمائي ؟

مهرجان القاهرة السينمائي مهرجان كبير ومهرجان عريق على مستوى الإقليم وعلى مستوى العالم بعتز فيه كتير فحضور الفيلم وعرضه في مهرجان القاهرة ومع الجمهور المصري أعتقد إنه شيء أعتز فيه كثيرا.