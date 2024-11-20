ماذا حدث بمحيط معبد الكرنك في الأقصر؟

محافظات
بوابة الفجر

شب حريق هائل بمحيط معبد الكرنك بوسط مدينة الأقصر في حشائش جافة وكرم نخيل، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح البشرية.

تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة بنشوب حريق هائل في كرم نخيل داخل محيط معبد الكرنك بعيد عن المزارات السياحية والأثرية بالمنطقة.

وعززت قوات الحماية المدنية بمحافظة الأقصر بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وسياراتان إسعاف ضمن الإجراءات الاستباقية، وانتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأقصر، وشرطة السياحة والآثار، لإجراء التحريات والوقوف على أسباب إندلاع الحريق.


وافادت التحريات الأولية أن الحريق التهم 20 كرم نخيل ضمن الحصيلة الأولية، كما أن الحريق على مسافة 350 متر من السور الأثري بمعبد الكرنك كما يبعد 700 مترا عن المسارات السياحية داخل المعبد.


جاري تحرير محضر بالواقعة لاخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

 

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