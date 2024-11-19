أكد نادي يوفنتوس الإيطالي عدم إصابة مهاجمه دوسان فلاهوفيتش بعد خروجه من الملعب خلال تعادل صربيا دون أهداف مع الدنمارك مساء الاثنين.

يوفنتوس يكشف حقيقة إصابة مهاجمه دوسان فلاهوفيتش

وأصدر نادي يوفنتوس في بيان رسمي أكد فيه عدم وجود إصابة للاعبه دوسان فلاهوفيتش والذي جاء كالتالي: "بعد شعوره بآلام في عضلة الفخذ الأيسر أمس مع منتخب بلاده صربيا، خضع دوسان فلاهوفيتش اليوم لفحوصات تشخيصية في مركز الطبي واستبعدت الفحوصات الإصابات وسيتم مراقبة حالته يوميًا".

وقال موقع "فوتبول إيطاليا"، على افتراض أنه أصبح جاهزًا للتدريب، فمن المفترض أن يشارك فلاهوفيتش مع الفريق في المواجهة المرتقبة في الدوري الإيطالي بين يوفنتوس وميلان يوم السبت في سان سيرو.

وكان فلاهوفيتش أثار حالة من القلق الشديد لدى ناديه خلال مباراة منتخب بلاده أمام الدنمارك، أمس الإثنين، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

وذكرت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، أن فلاهوفيتش شارك أساسيا في المباراة، لكنه اضطر للخروج في الدقيقة 88 بسبب معاناته من مشكلة عضلية.

ومع توقف المنافسات حاليا بسبب أجندة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بقيت ثلاثة فرق فقط بقيت بلا هزيمة في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا هذا الموسم.

ويأتى يوفنتوس فى صدارة الأندية التى لا تعرض الهزيمة فى القارة العجوز حاليا بعد مرور 12 جولة من الدوري الإيطالي.