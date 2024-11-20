انطلاق فعاليات ورش عمل مشروع سفراء ضد الفساد بمركز شباب ميت سويد ببني عبيد (صور)

نفذت إدارة شباب بني عبيد اليوم فعاليات ورش عمل مشروع سفراء ضد الفساد بمركز شباب ميت سويد، بمشاركه "25" من النشء أعضاء الجمعية العمومية بمركز الشباب، ضمن مشروعات الدفعة الثانية للخطة المحلية للإدارة العامة لتنمية النشء بالدقهلية، وفي إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

بحضور غادة علي عبد الخالق رئيس قسم تنميه النشء بالإدارة، وماجده ممدوح المدير التنفيذي لمركز الشباب الصلاحات، والهيكل التنفيذي بمركز الشباب، وبحضور "25" من النشء أعضاء الجمعية العمومية بمركز الشباب.

تعمل هذه الورش على رفع مستوي وعي الطلائع بخطورة الفساد وأهمية مكافحته وبناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ويهدف المشروع إلى تمكين الطلائع بمراكز الشباب المختلفة لمقاومة الفساد في حياتهم اليومية والوقوف ضد أي فكر تطرفي، وعدم الانسياق وراء الأفكار الهدامة للوطن.

الجدير بالذكر أن البرنامج يهدف لتأهيل سفراء من النشء لنشر القيم المجتمعية الإيجابية لترسيخ مبادئ النزاهه والشفافية، ونشر المفاهيم الصحيحة والموضوعية لسبل مكافحة الفساد،و زيادة ارتياد الطلائع داخل مراكز الشباب وتعزيز روح الولاء والانتماء للمؤسسات الشبابية والتربوية ولأسرهم مما يولد لديهم حب الوطن والتغيير الايجابي للأفضل.

يأتي التنفيذ تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وجيهان حنفي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة وإشراف طارق دهب وكيل المديرية للشباب والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، ومحمد سعد مدير الإدارة العامة لتنمية النشء بالمديرية، ومحمد زكي مدير عام إدارة شباب بني عبيد، ونها البدوي مسئول المحليات بالمديرية.

جانب من الورشة

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