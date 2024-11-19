محافظ الدقهلية يتابع جهود المراكز والمدن في التعامل الفوري مع سقوط الأمطار

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جهود شفط وكسح مياه
جهود شفط وكسح مياه الأمطار بالدقهلية

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم جهود المراكز والمدن في التعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار بالدفع بعدد كبير من سيارات كسح وشفط المياه بعدد من مدن ومراكز المحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية، أنه منذ اللحظات الأولى لسقوط الأمطار على مدن ومراكز المحافظة تم الدفع بمعدات الوحدات المحلية والتعامل الفوري بتنفيذ أعمال كسح وشفط مياه الأمطار بنطاق مدن ومراكز، ميت غمر، بلقاس، الكردي، منية النصر،ميت سلسيل،المطرية،أجا،بني عبيد،شربين،الكردي،المنزله،،من خلال فرق العمل الميدانية وبمشاركة معدات الوحدات المحلية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح محافظ الدقهلية أن هناك تواصل مستمر للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مع غرف الأزمات الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء وشركة مياه الشرب لمتابعة تواجد تجمعات أمطار وسرعة التعامل الفوري معها.

وكان " محافظ الدقهلية " قد أصدر توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الطقس والتعامل الفوري معها واصلاح أية أعطال بأعمدة الإنارة على الفور وتلبية مطالب المواطنين والاستجابة الفورية لشكواهم في هذا الشأن.

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