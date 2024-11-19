تشكيل مباراة البحرين وأستراليا في تصفيات كأس العالم آسيا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يلتقي المنتخب الأسترالي ضد نظيره البحريني، ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم آسيا.

وجاء تشكيل المنتخبين كالاتي:

البحرين:
في حراسة المرمى: إبراهيم لطف الله.

خط الدفاع: امين بن عدي، حمد الشمسان، سيد ضياء.

خط الوسط: سيد باقر، عباس العصفور، علي حرم، محمد مرهون.

خط الهجوم: إبراهيم الختال، كميل الأسود، علي مدن.

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تشكيل منتخب أستراليا:

في حراسة المرمى: ماثيو رايان.

الدفاع: هاري سويتير، توم روجيك، لويس ميلر، كاميرون بورغيس، عزيز بيهيتش.

الوسط: انتوني كاسيرس، هايدن ماثيوز،  جاكسون إيفريان.

الهجوم: رايلي ماكرجي،كوسيني ينجي،كريغ غودين.

تعد هذه المباراة نقطة فاصلة في تصفيات المونديال للمنتخبين، خصوصًا في ظل صراع التنافس على المراكز المؤهلة.
ويحتل المنتخب البحريني المركز الخامس برصيد 5 نقاط، حصدها من بينما منتخب أستراليا يتواجد في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

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