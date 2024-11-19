نصب على السوشيال ميديا.. قرار قضائي ضد عناصر تشكيل عصابي في الشروق

حوادث
النصب على المواطنين
النصب على المواطنين


قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح الشروق وبدر تجديد عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه في النصب الإلكتروني على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بمنطقة الشروق، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة الشروق بلاغا من شخص، مقيم بدائرة القسم، يفيد بتضرره من مجهول؛ لقيامه بسرقة الحساب الخاص به على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وقيامه بإرسال رسائل لأصدقائه وطلبه منهم تحويل مبالغ مالية على رقم هاتف محدد.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن عاطلين، مقيمين بنطاق محافظتي دمياط وأسيوط، وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتي أمن أسيوط ودمياط تم استهدافهما وضبطهما وعُثر بحوزتهما على مبلغ مالي و65 خط هاتف محمول و6 هواتف محمولة وعقد شراء منزل من حصيلة وقائع النصب الإلكتروني.


وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه في النصب الإلكتروني على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عن طريق موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وتحويل المبالغ المالية المستولى عليها على محافظ إلكترونية، وبفحص الهواتف المضبوطة تبين ارتكابهما 5 وقائع نصب بذات الأسلوب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

حوادث الفجر استيلاء على أموال الاستيلاء على أموال ارتكاب إجراءات الاستيلاء على اموالهم التحريات وجمع المعلومات التحريات الأمن العام
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