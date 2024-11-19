بأسلوب كسر الباب.. التحقيق مع المتهمين بسرقة مجوهرات في مصر الجديدة



قررت نيابة مصر الجديدة حبس مرتكبي واقعة سرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل إحدى الشقق بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكان قسم شرطة مصر الجديدة قد تلقى بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة مبلغ مالي وبعض المشغولات الذهبية.. وبإجراء التحريات وجمع المعلومات؛ أسفرت الجهود عن تحديد مرتكبي الواقعة وهما عاطلان "لهما معلومات جنائية" ويقيمان بمحافظة بورسعيد.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن بورسعيد، تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب"، وتم بإرشادهما ضبط المبالغ المالية المستولى عليها "عملات محلية وأجنبية"، وأقرا بقيامهما بالتصرف في المشغولات الذهبية المستولى عليها بالبيع لدى عملائهما حسني النية (أصحاب محال للمصوغات الذهبية بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية).

وتم بإرشادهما ضبط كافة المشغولات الذهبية المستولى عليها (23 جنيها ذهبيا – و3 سبائك ذهبية).. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.