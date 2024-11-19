عاملة نظافة وراء سرقة لاعبات فريق كرة قدم.. والنيابة تحقق 

حوادث
متهمة
متهمة


قررت جهات التحقيق حبس عاملة نظافة متهمة بسرقة هواتف محمولة خاصة بلاعبات فريق كرة قدم أثناء إحدى المباريات، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتبين إنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى القنوات التليفزيونية بشأن سرقة هواتف محمولة خاصة بلاعبات فريق كرة قدم من داخل الخزانات الخاصة بهن أثناء إحدى المباريات داخل نادى رياضى بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من لاعبة كرة قدم بأحد النوادى - مقيمة بمحافظة المنيا، وقررت أنها حال تواجد الفريق بأحد النوادى بدائرة القسم للمشاركة فى مباراة كرة القدم.. فوجئوا بسرقة ( 8 هواتف محمولة من داخل غرفة تبديل الملابس بالنادى).


بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط مرتكبة الواقعة (عاملة نظافة - مقيمة بمحافظة الجيزة – لها معلومات جنائية)، وبحوزتها الهواتف المحمولة المستولى عليهم، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة بأسلوب المغافلة

بإستدعاء المجنى عليهم.. تعرفوا على الهواتف وإتهموها بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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