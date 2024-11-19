تتعرف المنتخبات الأوروبية على مشوارها في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك بعد أقل من شهر من الآن.

إجراء قرعة التصفيات الأوروبية لمونديال 2026 يوم 13 ديسمبر

وتقام قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2026 في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الجمعة 13 ديسمبر في تمام الساعة 12:00 بتوقيت وسط أوروبا، حسب الموقع الرسمي لفيفا اليوم الثلاثاء.

وانطلقت تصفيات بطولة كأس العالم 2026 بخمسة من الاتحادات القارية الستة، لكن التصفيات الأوروبية لم تبدأ حتى الآن، وسيتم التعرف على المسار الحقيقي للمنتخبات الشهر المقبل.

وبعد توسيع نطاق المشاركة في الحدث الكروي الأبرز على وجه الأرض ابتداءً من نسخة 2026، ارتفع عدد المقاعد المخصصة للمنتخبات الأوروبية من 13 إلى 16 مقعدًا، علمًا أن النسخة القادمة من البطولة ستكون هي الأكثر شمولًا على الإطلاق، حيث ستشهد مشاركة ما مجموعه 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة.

وتقام التصفيات الأوروبية لبطولة كأس العالم 2026 بين شهري مارس 2025 ونوفمبر 2025، حيث ستُجرى بنظام المجموعات المعهود، إذ ستتوزع المنتخبات على 12 مجموعة تضم كل منها أربعة أو خمسة منتخبات، على أن يكون التأهل المباشر إلى المسابقة العالمية من نصيب متصدر كل مجموعة.

أما المقاعد الأوروبية الأربعة المتبقية، فسيتحدد مصيرها في مارس 2026 عندما تُقام منافسات الملحق الأوروبي، الذي يضم 16 منتخبًا - وهي المنتخبات الـ12 المحتلة للمركز الثاني في مرحلة المجموعات من التصفيات والرباعي الأعلى ترتيبًا من المنتخبات المتصدرة لمجموعات دوري أمم أوروبا في نسخة 2024 /2025، والتي لم تتأهل مباشرة لكأس العالم من خلال تصدر مجموعاتها في التصفيات ولم تصل إلى الملحق الأوروبي من خلال احتلال المركز الثاني في مرحلة المجموعات.