مصرع 4 أفراد وإصابة 7 آخرين جراء سقوط سيارتين في ترعة الإبراهيمية بالمنيا

محافظات
بوابة الفجر

توفي أربعة أشخاص وأصيب سبعة آخرون في حادث سقوط سيارتين في ترعة الإبراهيمية بمركز مغاغة، شمال محافظة المنيا.

وقد تم نقل المصابين والضحايا إلى مشرحة المستشفى بينما تم تحرير محضر بالحادثة.

أفادت الأجهزة الأمنية بأنها تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة حول الحادث، مما استدعى استجابة سريعة من فرق الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف وقوات الأمن، التي توجهت إلى موقع الحادث وتمكنت من انتشال الجثث الأربعة وإصابة السبعة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى مغاغة المركزي لتلقي العلاج المناسب، بينما جرى إيداع الجثث في المشرحة. ومن جهتها، باشرت النيابة العامة التحقيقات بشأن الحادث.

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