البرازيلي ميليتاو مدافع ريال مدريد يخضع لجراحة ناجحة في الركبة

الفجر الرياضي
ميليتاو
ميليتاو

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الثلاثاء أن مدافعه البرازيلي إدير ميليتاو خضع لعملية جراحية ناجحة بعد إصابته بتمزق في أربطة الركبة في وقت سابق من الشهر الجاري.

البرازيلي ميليتاو مدافع الريال يخضع لجراحة ناجحة في الركبة

وتعرض ميليتاو لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي والغضروفين في ركبته اليمنى خلال فوز ريال مدريد على أوساسونا في الدوري الإسباني بعد اصطدام حذائه بعشب الملعب، حسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) اليوم الثلاثاء.

وذكر ريال مدريد عبر موقعه الرسمي "خضع لاعبنا إيدير ميليتاو اليوم لعملية جراحية ناجحة لعلاج تمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى. أجرى العملية الدكتور مانويل لييز، تحت إشراف الخدمات الطبية في ريال مدريد.

وأضاف البيان "سيبدأ ميليتاو برنامجه التأهيلي في الأيام المقبلة".

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وكان إيدير ميليتاو مدافع ريال مدريد غادر الملعب محمولا على محفة بعد تعرضه لإصابة قوية في الساق خلال الشوط الأول من مباراة فريقه أمام أوساسونا.

سقط ميليتاو البالغ من العمر 26 عاما على الأرض في منطقة جزاء المنافس وأمسك بركبته اليمنى، ووضع القميص على وجهه عندما حمله المسعفون إلى خارج الملعب.

وغاب ميليتاو عن معظم فعاليات الموسم الماضي بعد إصابة في الرباط الصليبي للركبة اليسرى في الجولة الأولى.

وعاد المدافع البرازيلي للملاعب في مارس الماضي، ليساهم في تتويج ريال مدريد بلقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

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