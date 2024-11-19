ولي عهد أبوظبي يبحث العلاقات المشتركة مع رئيسة وزراء إيطاليا

عربي ودولي
بوابة الفجر

التقى ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، اليوم، رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، على هامش انعقاد أعمال قمة قادة مجموعة العشرين، في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وجرى خلال اللقاء، بحث سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وإيطاليا في المجالات المختلفة.

وأكَّد الجانبان، على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في ظل العلاقات الوثيقة التي تربط بينهما.

كما تناول اللقاء القضايا التي تبحثها قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو، والجهود المشتركة لتحقيق أهداف القمة.

وأكَّد الطرفان أهمية التنسيق والتعاون المستمر مع الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، لتحقيق الاستقرار والازدهار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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