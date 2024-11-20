ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم سيارتين وسقوط أحدهم في ترعة الإبراهيمية بالمنيا

حصلت "الفجر" على أسماء ضحايا حادث تصادم سيارتين وسقوط أحدهم في ترعة الإبراهيمية في مركز مغاغة شمال محافظة المنيا، الذي أسفر 4 وفيات و7 مصابين.

وضمت قائمة المتوفين: سلامة ابراهيم محمد، 24 عام و3 مجهولين الهوية بينهم طفل.

فيما أصيب 7 آخرين وهم رحمه عبد المنعم غرياني، 23 سنة، وسمية قطب محمد، 47 سنة، نؤمن رشد كامل، 63 سنة، احمد مدحت رشاد، 20 سنة، ليلي زكي كويس، 42 سنة، رودينا مصطفي عبد الصمد، 11 سنة، وشقيقها حسن، 6 سنوات، مقيمين جميعا بقرية أبا البلد بمركز مغاغة.

وكانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن تصادم سيارة 8 راكب رقم 7869 ن ا س باخري رقم 9126 ن ص ل، وسقوط احدهم في ترعة الإبراهيمية امام برية الشيخ زياد بمركز مغاغة شمال محافظة المنيا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى مغاغة المركزي لتلقي العلاج اللازم وايداع الجثث داخل مشرحة المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.