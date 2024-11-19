ارتقى منتخب العراق لوصافة المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك بفوزه الصعب على مضيفه العماني 1 /صفر اليوم الثلاثاء في الجولة السادسة من التصفيات.

العراق يعبر عمان بهدف أمين ويقطع خطوة مهمة في طريق للمونديال

ويدين منتخب العراق بالفضل في هذا الفوز ليوسف أمين المهاجم الشاب للوحدة السعودي، والذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 38.

وسجل أسود الرافدين انتصارهم الثالث مقابل تعادلين وهزيمة واحدة ليرفعوا رصيدهم إلى 11 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن كوريا الجنوبية متصدرة المجموعة، وتحل الأردن في المركز الثالث بثمان نقاط بفارق نقطتين عن عمان صاحبة المركز الرابع، مقابل ثلاث نقاط لفلسطين والكويت.

وفي وقت سابق اليوم تعادلت فلسطين مع كوريا الجنوبية 1 /1 وتلتقي الكويت في وقت لاحق اليوم مع الأردن.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى كأس العالم وبطاقة إلى الملحق العالمي.