بوتشيتينو يوجه نصيحة للاعبي أمريكا بعد التأهل لقبل نهائي دوري أمم كونكاكاف

الفجر الرياضي
بوتشيتينو
بوتشيتينو

وجه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب المنتخب الأمريكي رسالة للاعبيه بعد التأهل لقبل نهائي دوري أمم كونكاكاف لكرة القدم بالفوز 5 / 2 على جامايكا في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

بوتشيتينو يوجه نصيحة للاعبي أمريكا بعد التأهل لقبل نهائي دوري أمم كونكاكاف

وقال بوتشيتينو: "نصيحتي للاعبين هي الاهتمام بأنفسنا لنكون أقوى في مارس المقبل، نحتاج أن نكون أكثر إصرارا ووحدة، لأن ذلك سيكون مؤشرا على أن الفريق يتحسن، وأننا سنكافح معا لتحقيق إنجاز خاص".

وفاز المنتخب الأمريكي على نظيره الجامايكي بنتيجة 4 / 2 ضمن منافسات دور الثمانية.

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وقال بوليسيتش "لقد بدأنا اللقاء بمعنويات عالية، ونحن سعداء للغاية بالنتائج الإيجابية في الفترة الأخيرة، وبصمة المدرب الجديد تبدو واضحة".

من جانبه قال وايا "أعتقد أننا نسير في الطريق الصحيح، هدفنا أن نبني فريقا يكون جاهزا لخوض منافسات كأس العالم على أرضنا".

ويبدأ المنتخب الأمريكي مشواره في العام الجديد 2025 بمباراة ودية ضد فنزويلا في 18 يناير/كانون الثاني في فلوريدا، وستقام المباراة دون اللاعبين الدوليين لأنها خارج الأجندة الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم.

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