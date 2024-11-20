تصل لـ100%.. تعرف على نسب الانتهاء من الأحوزة العمرانية

تشكل الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية محور اهتمام وتساؤل دائم من جانب المواطنين في القرى والمدن على مستوى محافظات الجمهورية.

الأحوزة العمرانية

كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، جهود الوزارة ضمن برنامج عمل الحكومة حتى 2027، موضحة أن الهدف الرئيسي هو تحقيق تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وتقليص الفجوة التنموية بين الريف والمناطق الحضرية.

وقالت الوزيرة، إنه تم الانتهاء من إعداد الأحوزة العمرانية لكافة المدن بنسبة 100% وللقرى بنسبة 96%.

كما تم الانتهاء من المخططات التفصيلية لـ 169 مدينة من أصل 216 و4146 قرية من أصل 4478.

وتعهدت الوزارة باستكمال كافة المخططات الاستراتيجية والتفصيلية بحلول مارس 2025، مع مراعاة معايير الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية.



ملف البناء والتصالح في مخالفات البناء

أكدت الوزارة عودة العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، مع إلغاء الاشتراطات البنائية المقيدة منذ مارس 2021.

وتم تقليص إجراءات إصدار تراخيص البناء من 16 إلى 8 خطوات، حيث بلغ إجمالي طلبات التصالح وفق القانون رقم 17 لسنة 2019 نحو 3 ملايين طلب، تم البت في 1.75 مليون منها بنسبة إنجاز 60%.

وتواصل الوزارة جهودها لتشجيع المواطنين على استكمال مستندات التصالح بموجب القانون الجديد، وتحديث المنظومة الإلكترونية لتسريع الإجراءات.

استرداد أراضي الدولة ومعالجة ملف التقنين

بالتنسيق مع اللجنة الرئيسية لاسترداد الأراضي، تمكنت الوزارة من رفع عدد المحافظات التي أنجزت أكثر من 70% من طلبات التقنين إلى 19 محافظة بحلول منتصف عام 2024.

ووُضعت خطة زمنية محددة من سبتمبر 2024 وحتى يونيو 2025 لتسريع وتيرة العمل،حيث تم تسليم 35،852 طلبًا للجهات المختصة، مع توقع إنهاء 9،994 طلبًا قبل نهاية نوفمبر 2024.