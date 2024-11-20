ضبط 6 أشخاص أثناء التنقيب عن آثار بالغربية

محافظات
بوابة الفجر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، من ضبط 6 أشخاص، أثناء التنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بقرية الدلجمون التابعة لمركز كفر الزيات، وتم التحفظ على الأدوات المستخدمة في الحفر.

وكانت مديرية أمن الغربية، قد تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد، بتمكن وحدة مباحث المركز برئاسة الرائد أحمد شيحة رئيس المباحث من ضبط 6 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بقرية الدلجمون التابعة لدائرة المركز.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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