ملخص أهداف مباراة العراق وعمان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

حقق الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب العراق فوزا مهما أمام نظيره العماني بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد السلطان قابوس الرياضي ضمن منافسات الجولة 6 من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

ملخص أهداف مباراة العراق وعمان

وسجل يوسف الأمين الهدف الأول للعراق في الدقيقة 36 صنع ياسين وانتهت المباراة 1/0.

ترتيب مجموعة العراق وعمان

1- كوريا الجنوبية 14 نقطة

2- العراق 11 نقطة

3- الأردن 9 نقاط

4- عمان 6 نقاط

5- الكويت 4 نقاط

6- فلسطين 3 نقاط