ملخص أهداف مباراة العراق وعمان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

حقق الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب العراق فوزا مهما أمام نظيره العماني بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد السلطان قابوس الرياضي ضمن منافسات الجولة 6 من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

ملخص أهداف مباراة العراق وعمان

وسجل يوسف الأمين الهدف الأول للعراق في الدقيقة 36 صنع ياسين وانتهت المباراة 1/0.

txt

بوتشيتينو يوجه نصيحة للاعبي أمريكا بعد التأهل لقبل نهائي دوري أمم كونكاكاف

txt

العراق يفوز بهدف نظيف على عمان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

ترتيب مجموعة العراق وعمان

1- كوريا الجنوبية 14 نقطة
2- العراق 11 نقطة
3- الأردن 9 نقاط
4- عمان 6 نقاط
5- الكويت 4 نقاط
6- فلسطين 3 نقاط

العراق وعمان أهداف مباراة العراق مباراة العراق وعمان منتخب العراق
Elfagr.org

الأكثر قراءة

ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 (فيديو هدف مصر)

تعادل الفراعنة .. ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

الآن.. شاهد مباراة قطر والإمارات بث مباشر مجانا.. مباراة قطر 🇶🇦 و🇦🇪 الإمارات | تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

يلا شوت العراق LIVE.. مشاهدة مباراة العراق وعمان بث مباشر جودة عالية اليوم في تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

يلا شوت منتخب مصر LIVE.. مشاهدة مباراة منتخب مصر وبوتسوانا بث مباشر جودة عالية اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة العراق ضد عمان مباشر دون تقطيع | تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة منتخب مصر وبوتسوانا اليوم دون تقطيع بث مباشر - تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة العراق وعمان اليوم دون تقطيع بث مباشر - تصفيات كأس العالم - آسيا 2025