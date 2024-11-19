مصرع شخصين وإصابة ٧ آخرين إثر انقلاب سيارة ملاكي وأتوبيس على الطريق الإقليمي بالمنوفية

لقى شخصان مصرعهما وأصيب ٧ آخرين في حادث اصطدام سيارة ملاكي وأتوبيس على الطريق الإقليمي المار بمحافظة المنوفية بين نزلة الباجور وبنها.

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا يفيد باصطدام سيارة ملاكي وأتوبيس على الطريق الإقليمي المار بمحافظة المنوفية بين نزلة الباجور وبنها.

ودفعت هيئة إسعاف المنوفية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين وتبين وفاة اثنين وإصابة 9 آخرين وتم نقل المصابين لمستشفى قويسنا العام والباجور التخصصي وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.