وكيل خطة النواب لـ "وزير المالية": متى يتم الانتهاء من حزمة التسهيلات الضريبية؟

عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعا لها، الثلاثاء، عقب انتهاء الجلسة العامة، لمناقشة بيان وزير المالية، أحمد كجوك، الذي ألقاه أمام المجلس بجلسته المعقودة يوم الثلاثاء الموافق 5 من نوفمبر 2024 بشأن جهود وزارة المالية ومستهدفاتها في ضوء برنامج عمل الحكومة، بحضور الوزير.

من جانبه، وجه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عدة أسئلة لوزير المالية أحمد كجوك، خلال اجتماع اللجنة،اليوم، برئاسة الدكتور فخري الفقي.

وتساءل وكيل خطة النواب، عن موعد الانتهاء من تنفيذ الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية، وعن مدى استفادة الوزارة من 4200 أصل غير مستغل سبق حصرهم من الحكومة عام 2018 ولم يتم نقلهم للصندوق السيادي؟

وسأل "سالم" عن أسباب انخفاض الإيرادات من الضرائب العقارية، حيث بلغت 6 مليار جنية فقط رغم الثروة العقارية الهائلة في مصر، مطالبًا بضرورة إعادة النظر في الضرائب العقارية المقررة على بعض العقارات الفاخرة باهظة الثمن بالمدن الجديدة والتي سبق حصرها منذ سنوات عديدة كإسكان شباب متوسط، ومساواتها بالعقارات بالمدن والمراكز بالمحافظات.

كما سأل وكيل لجنة الخطة والموازنة، عن أوجه استفادة اللاجئين من الإنفاق الحكومي، وعن تكلفة هذا الانفاق؟

وقد أكد وزير المالية أحمد كجوك، في إجابته على اسئلة وكيل لجنة الخطة والموازنة، أنه تم تنفيذ 3 قرارات فعلًا من حزمة التيسيرات الضريبية، وهناك 3 تعديلات تشريعية تم تقديمهم لمجلس النواب، وأنه سيتم الانتهاء من تنفيذ كامل الحزمة قبل 6 يونيو القادم.

وفيما يتعلق بالأصول الغير مستغلة، أكد وزير المالية، أنه سيعتبر ذلك توصية هامة من اللجنة وسيتم العمل بها للاستفادة من الآلاف الأصول الغير مستغلة لتعظيم الإيرادات.

وأضاف أنه بالنسبة للضرائب العقارية سيتم إعادة النظر في الحصر مرة أخرى وتحقيق العدالة وتحسين منظومة التحصيل ذاتها.

واختتم وزير المالية حديثه، بأن حساب تكلفة استفادة اللاجئين من الإنفاق الحكومي تحتاج لدراسة شاملة ودقيقة من الحكومة، وسيتم العمل عليها للتوصل لتلك الأرقام وإبلاغ اللجنة بها.