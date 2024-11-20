ننشر أسماء المصابين فى حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

حصلت "جريدة الفجر" على أسماء مصابي حادث إصطدام أتوبيس مع سيارة ملاكي عند نزلة الباجور على الطريق الإقليمي المار بمحافظة المنوفية وهم:

“حمدي عبدالفتاح فتوح 48 عاما مقيم بمدينة الباجور، مصاب بسحجات وكدمات، السيد محمد عبدالمقصود 36 سنه من مدينة الباجور مصاب بكدمة بالبطن والصدر، وسليمان محمد سليمان 50 سنه من مدينة بركه السبع مصاب بكدمات بالحوض وكدمات وسحجات”.

بالإضافة إلى إصابة كلا من: “مجدي مجاهد عرفه 49 عاما من مدينة الباجور مصاب باشتباه كسر بالساق اليسري وسحجات وكدمات، وناصر محمد شحاته 52 سنه من مدينة سرس الليان مصاب بكدمات وسحجات، ومحمد احمد طلبه ابراهيم 47 سنه من مدينة الغردقه مصاب بإشتباه كسر بقاع الجمجمة، وهيثم مصطفى عبدالمعبود 56 سنه مقيم بمدينة الباجور مصاب باشتباه كسر بالساق اليمني وسحجات”.

وكان قد لقى إثنين مصرعهما وأصيب 7 آخرون في حادث إصطدام سيارة ملاكي واتوبيس على الطريق الإقليمي المار بمحافظة المنوفية بين نزلة الباجور وبنها.

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا يفيد بإصطدام سيارة ملاكي وأتوبيس على الطريق الإقليمي المار بمحافظة المنوفية بين نزلة الباجور وبنها.

ودفعت هيئة إسعاف المنوفية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين وتبين وفاة إثنين وإصابة 7 آخرون وتم نقل المصابين لمستشفى قويسنا العام والباجور التخصصي وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.