عاجل.. تشكيل ألمانيا الرسمي لمواجهة المجر في دوري الأمم الأوروبية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن جوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة المجر في المباراة التي ستقام مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "بوشكاش أرينا" في ختام جولات مرحلة المجموعات بدوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ألمانيا والمجر في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع صباحًا بتوقيت أبوظبي.

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تشكيل ألمانيا الرسمي لمواجهة المجر في دوري الأمم الأوروبية

حراسة المرمى: ألكسندر نوبل.

خط الدفاع: جوشوا كيميتش، روبن كوخ، نيكو شولتيربيك، بنجامين هيرنيش.

خط الوسط: روبرت أندريش، فيليكس نميشا، جوليان براندت.

خط الهجوم: كريس فيهريش، سيرج جنابري، ليروي ساني.

القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا ضد المجر في دوري الأمم الأوروبية

تُنقل مباراة ألمانيا ضد المجر مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 2HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.

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