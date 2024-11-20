التأمين الصحي يشارك بفعاليات في مبادرة بداية بمركز ببا ببني سويف

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محافظ بني سويف ومدير
محافظ بني سويف ومدير التأمين الصحي خلال المبادرة

أعلن الدكتور محمد فؤاد مدير فرع هيئة التأمين الصحي ببني سويف، عن مشاركة الفرع في فاعليات وأنشطة المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" والتي تم تنفيذها، اليوم، بمركز ببا.

بحضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والتي تضمنت تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة والخدمات المتنوعة، التي يستفيد منها مختلف الشرائح والفئات العمرية، بهدف تنمية الإنسان.

وأكد مدير التأمين الصحي ببني سويف، أن الفاعليات تضمنت تنفيذ مبادرات توعوية لطلاب مدارس عن الأنيميا، التقزم وفيروس (C) وخدمات توعوية، وإجراء فحوصات معملية للطلاب لتقييم حالتهم الصحية، إلى جانب تقديم استشارات طبية وتوعوية من قبل فرق مختصة، مما ساهم في رفع مستوى الوعي الصحي بين الطلاب وأسرهم.

وأكد مدير فرع التأمين الصحي ببني سويف، على أهمية مثل هذه الفعاليات في تعزيز الثقافة الصحية بين الأجيال الجديدة، مشيرًا إلى أن الوقاية خير من العلاج، وأن الاستثمار في الصحة يعد جزءًا أساسيًا من استثمار الدولة في العنصر البشري، وقد لاقت هذه المبادرات إقبالًا كبيرًا من الطلاب والمعلمين، حيث تم توفير المعلومات اللازمة حول كيفية الوقاية من هذه الأمراض وطرق التعامل معها.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إلى أن المبادرة تهدف إلى تقديم حزمة متنوعة من البرامج والأنشطة والخدمات التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع والفئات العمرية، لتعزيز وتنمية الإنسان، وأثنى على جهود التأمين الصحي في دعم المبادرة، مؤكدًا على أهمية التعاون بين جميع الجهات لتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة، وضرورة تكثيف هذه الأنشطة في المستقبل لضمان صحة وسلامة المجتمع.

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