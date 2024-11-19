أكد الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، نجم فريق بنفيكا البرتغالي، أنه يفكر جديا في العمل بمجال التدريب بعد مسيرته الطويلة التي تمتد لعشرين عامًا في عالم كرة القدم.

الأرجنتيني أنخيل دي ماريا يتجه للعمل مدربا بعد مسيرته في الملاعب

وينتهي عقد النجم الأرجنتيني المخضرم دي ماريا صاحب الـ 36 عاما، مع ناديه الحالي بنفيكا البرتغالي في صيف 2025.

وفي مقابلة مع منصة "كلانك ميديا"، قال دي ماريا: "بدأت أدرس مجال التدريب كخطة احتياطية. منذ أن كنت في الثلاثين من عمري، بدأت أرى كرة القدم من زاوية مختلفة وبدأت في تحليلها بشكل أعمق".





وأضاف: "بدأت أرى اللعبة ليس فقط من منظور اللاعب، بل أيضًا من منظور المدرب. أعلم أن العمل كمدرب أصعب بكثير، لأنه يتطلب وقتًا وجهدًا أكبر. كلاعب، كل ما عليك فعله هو التدريب والعودة إلى المنزل".



وأكد دي ماريا أنه بعد اعتزاله، يخطط لقضاء بعض الوقت مع عائلته، لكنه قد يفكر في خوض تجربة التدريب في وقت لاحق.



وكان دي ماريا قد انضم لصفوف بنفيكا البرتغالي للمرة الثانية خلال مسيرته الكروية في صيف عام 2023، في صفقة مجانية بعد نهاية عقده مع ناديه السابق يوفنتوس الإيطالي.