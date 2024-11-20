السيطرة على حريق محدود بمنطقة النباتات والحشائش المتاخمة لمعبد موت

تمكنت قوات الحماية المدنية منذ قليل السيطرة على حريق محدود كان قد نشب في منطقة النباتات والحشائش المتاخمة لمعبد موت جنوب معابد الكرنك بمدينة الأقصر دون وقوع أي خسائر بشرية أو مادية.

وتؤكد وزارة السياحة والآثار أن الحريق لم يمس أية من العناصر الأثرية بالمنطقة وأنها جميعا في حالة جيدة من الحفظ.

ومن الجدير بالذكر أنه فور العلم بنشوب الحريق، توجه فريق من الأثريين والمرممين بمنطقة آثار الأقصر لمكان الحريق واتخاذ كافة إجراءات الحماية اللازمة، كما قاموا، فور إخماد الحريق، بالمعاينة الأثرية والفنية وتم التأكد من سلامة كافة العناصر الأثرية وأنها لم تتأثر بالحريق وأنها في حالة جيدة من الحفظ.