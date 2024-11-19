يوسف النصيري يقترب من النصر

الفجر الرياضي
يوسف النصيري
يوسف النصيري

أفادت تقارير صحفية، بشأن تطورات تعاقد النادي السعودي النصر مع اللاعب يوسف النصيري من صفوف فنربخشة التركي، خلال الفترة المقبلة.

يوسف النصيري يقترب من النصر 

وأشارت عن تقديم النصر عرضًا رسميًا إلى الفريق التركي، لشراء عقد المهاجم المغربي في الانتقالات الشتوية المقبلة ؛ مقابل 32 مليون  يورو، بالإضافة لنسبة "15%" من البيع المستقبلي.

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وانضم اللاعب صاحب 27 سنة، إلى فنربخشه في صيف عام 2024، قادمًا من صفوف فريق إشبيلية، مقابل 20 مليون يورو، وبعقد لمدة 5 سنوات حتى 30 يونيو 2029.

و سجل النصيري 4 أهداف وصنع 2 آخرين، خلال 17 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فنربخشه، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.

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