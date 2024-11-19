بايرن ميونخ متمسك ببقاء حارسه لبناء فريق قوي

الفجر الرياضي
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

نشر الصحفي فلوريان بلانتبيرغ  خبير الانتقالات عبر حسابه الرسمي بموقع "اكس" أن جوشوا كيميتش يجري اتفاق مع نادي بايرن ميونخ بشأن عقده الجديد.

بايرن ميونخ متمسك ببقاء حارسه لبناء فريق قوي 

وكشف بلانتبيرغ أن عقده كيميتش سينتهي في عام 2025، وإذا استطاعت إدارة البافاري إقناعه بالاستمرار في صفوف الفريق ستكون خطوة لتعزيز صفوف الفريق.

وأوضح أن كيميتش صرح منذ فترة قليلة أن إذا تمت المفاوضات بشكل ناجح سيعتبرها “الخطوة الأهم” في مسيرته المهنية.

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والجدير ذكره أن بايرن ميونخ يخطط لبناء فريق قوي بتواجد زميله جمال موسيالا في المستقبل.

واكد بلانتبيرغ أن كيميتش سيرفض على تخفيض راتبه في ظل المفاوضات الجارية، خاصه بعد أدائه خلال الموسم.

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