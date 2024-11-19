الزمالك يمنح لاعبيه راحة استعدادًا لمواجهة المصري في الدوري الممتاز

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات غدًا الأربعاء، خوفًا من تعرض اللاعبين للإجهاد قبل مباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.


ويستأنف الفريق الأبيض تدريباته يوم الخميس المقبل على ملعب النادي استعدادًا للقاء المصري البورسعيدي المرتقبة.

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ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 23  نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب

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