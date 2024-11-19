مغامرة مسار تنتهي أمام الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا للسيدات

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

انتهت أحداث مباراة نادي مسار أمام نظيره الجيش  الملكي المغربي والتي  ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة إفريقيا للسيدات.

وتفوقت سيدات  الجيش المغربي الملكي بنتيجة 2-1 في مباراة مثيرة ودرامية حتى الدقائق الأخيرة منها.

أحداث المباراة

افتتحت اللاعبة صفاء بنوق تسجيل الأهداف للجيش الملكي المغربي وذلك في الدقيقة 12 من عمر اللقاء.

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ومع حلول الدقيقة 18 أهدرت اللاعبة سندرين ركلة جزاء لفريق مسار ليخسر مسار التعادل مبكرا.

تقدم الجيش الملكي استمر حتى الدقيقة الرابعة والتي احتسبت فيها  ركلة جزاء لفريق مسار والتي أهدرتها مايا إيهاب.

لكن مع إعادة الركلة استطاعت تسجيل الهدف التعادل لكن ضحى المدني اقتنصت بطاقة التأهل للجيش الملكي بهدف قاتل ليودع مسار البطولة.

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