ضبط 3 أطنان كبدة غير صالحة للاستهلاك داخل إحدى الثلاجات فى الإسكندرية

قامت إدارة تموين غرب والجمرك برئاسة الدكتورة كريمة تمساح مديرة الإدارة وتحت إشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك وتحت الإدارة العامة لمباحث التموين والطب البيطري بعدة حملات تموينية أسفرت عن الآتى:

ضبط ثلاجة حفظ مواد غذائية بحيازتها كميات من الكبدة الغير صالحة للاستهلاك الأدمى وتم التحفظ على كميات 2950 كجم كبدة

تحرير عدد 4 محاضر حيازة وبيع سجائر مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد 570 علبة سجائر متنوعة:

- تحرير 4 محاضر عدم حمل شهادات صحية.

- تحرير محضرين عدم إعلان عن أسعار السجائر.

- تحرير عدد 3 محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع بالأسواق.

- تحرير 4 محاضر عدم حمل شهادات صحية.