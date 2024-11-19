مباريات هامة في دوري القسم الثاني.. تعرف عليها

تقام الأربعاء في الثانية والنصف عصرًا منافسات الجولة التاسعة لمجموعتي بحري بدوري القسم الثاني ب.

وتم تأجيل مباراة كفر الشيخ مع فريق بني عبيد إلى يوم السبت لوفاة محمد شوقي لاعب كفر الشيخ.

وتقام مباراة الجزيرة المطروحي مع المجد السكندري على ملعب المدينة الشبابية بابو قير يوم الخميس بستاد جامعة الإسكندرية.



المجموعة الخامسة



1- الصيد بالمحلة مع مالية كفر الزيات

على ملعب غزل المحلة يلتقي فريق الصيد بالمحلة صاحب المركز الثالث بقيادة عبد الرحمن فهمي برصيد 13 نقطة مع فريق مالية كفر الزيات متصدر المجموعة بقيادة عبد الناصر محمد برصيد 16 نقطة.



2- بايونيرز مع ميجا سبورت



على ملعب نادي شربين يلعب فريق بايونيرز صاحب المركز الثامن بقيادة أحمد عبد الظاهر برصيد 9 نقاط مع فريق ميجا سبورت وصيف المجموعة بقيادة جاد توفيق برصيد 14 نقطة.



3- دكرنس مع شباب تلا



على ملعب نادي دكرنس يصطدم فريق دكرنس صاحب المركز السابع بقيادة سامح العربي برصيد 9 نقاط مع فريق شباب تلا صاحب المركز التاسع بقيادة فؤاد سلامه برصيد 8 نقاط.



4- شباب القزازين مع اتحاد نبروه



على ملعب نادي الزرقا يستضيف فريق شباب القزازين صاحب المركز السادس بقيادة ابراهيم العدل برصيد 10 نقاط

فريق اتحاد نبروه صاحب المركز الخامس بقيادة محمد عبد الله برصيد 12 نقطة.



5- بيلا مع دمياط



يستقبل فريق بيلا صاحب المركز العاشر بقيادة ابراهيم الشهيدي برصيد 8 نقاط فريق دمياط متذيل المجموعة بقيادة ميدو الدبيسي برصيد 3 نقاط.



المجموعة السادسة

1- الاوليمبي مع دمنهور

يشهد ملعب نادي الاوليمبي لقاء صعب بين فريق الاوليمبي متصدر المجموعة بقيادة احمد سمير برصيد 18 نقطة مع فريق دمنهور صاحب المركز الثامن بقيادة عبد اللطيف الدوماني برصيد 6 نقاط.

2- الزهور بمطروح مع الهلال الضبعة

على ملعب شباب الهلال يحل فريق الهلال الضبعة وصيف المجموعة بقيادة على عاشور برصيد 11 نقطة ضيفًا ثقيلًا على فريق الزهور بمطروح متذيل المجموعة بقيادة ايمن عبد الحكيم برصيد 4 نقاط.



3- اصحاب الجياد مع دلفي

يستضيف ستاد جامعة الإسكندرية لقاء بين فريق اصحاب الجياد صاحب المركز السابع بقيادة محمد فهمي برصيد 8 نقاط مع فريق دلفي صاحب المركز الرابع بقيادة ربيع ياسين برصيد 10 نقاط.



4- كوم حمادة مع طلائع الأسطول



على ملعب كوم حمادة يلعب فريق كوم حمادة صاحب المركز التاسع بقيادة طارق السعيد برصيد 6 نقاط مع فريق طلائع الاسطول صاحب المركز السادس بقيادة علاء المني برصيد 8 نقاط.