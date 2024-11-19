مسار ينافس على المركز الثالث في دوري أبطال إفريقيا للسيدات

سيخوض فريق FC مسار مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات الجمعة حين يواجه ايدو كوينز النيجيري على ملعب بن محمد العبدي بمدينة الجديدة المغربية.



وكان مسار قد خسر مباراة الدور نصف النهائي الثلاثاء أمام الجيش الملكي المغربي الفريق المضيف وبطل النسخة الثانية من البطولة بصعوبة 2-1 بعد أداء مميز من بطل مصر.



تقدم الجيش الملكي بهدف صفاء بانوق في الدقيقة 12 من الشوط الأول. وفي الدقيقة 18 احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح مسار لكن ساندرين نيونكورو لم تنجح في التسجيل منها.



وفي الوقت بدل الضائع للشوط الثاني احتسب الحكم ركلة جزاء أخرى لصالح مسار، لتنجح مايا إيهاب في تسجيل هدف التعادل. لكن ضحى المدني سجلت هدف فوز الجيش الملكي بعدها بدقيقتين لتنتهي المباراة بفوز بطل المغرب 2-1.



ويلتقي مسار مع ايدو كوينز الجمعة لتحديد المركز الثالث في البطولة، بينما يلعب الجيش الملكي مع تي بي مازيمبي الكونغولي السبت في المباراة النهائية.



وتأهل مسار لنهائيات دوري أبطال إفريقيا للسيدات للمرة الأولى في تاريخه كخطوة أخرى نحو كتابة التاريخ التي يحققها النادي منذ استحواذ مجموعة Right to Dream على ملكيته عام 2021.



وحققت سيدات مسار لقب كأس مصر موسم 2022-2023، قبل أن يواصلن الإنجازات بالفوز بثنائية الدوري وكأس مصر في الموسم الماضي 2023-2024.



وكان مسار (توت عنخ آمون سابقًا) قد تأهل لتصفيات منطقة شمال إفريقيا المؤهلة إلى بطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات بوصفه بطل الدوري المصري الممتاز للسيدات 2023-2024.

واحتل مسار المركز الثاني في التصفيات ليتأهل للنهائيات للمرة الأولى في تاريخه برفقة الجيش الملكي المغربي الفريق المنظم.



وفي النهائيات، حقق مسار فوزًا تاريخيًا على حامل اللقب وبطل إفريقيا مرتين ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي 1-0، وتعادل مع ايدو كوينز النيجيري 0-0 قبل أن يحقق الفوز على البنك التجاري الإثيوبي 2-1 ويتأهل للدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ المشاركات المصرية في دوري أبطال إفريقيا للسيدات.



ويأمل مسار في مواصلة الرحلة التاريخية بتحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية الأولى في تاريخ الكرة النسائية المصرية.