آل باتشينو يصرح عن النهاية الأصلية لفيلم The Godfather Part 3

الفجر الفني
بوابة الفجر

صرح النجم العالمى آل باتشينو عن النهاية الأصلية لفيلم The Godfather Part 3 التى أحبها، تم إصدار الجزء الثالث من الثلاثية الكلاسيكية في عام 1990، وانتهت الأحداث بمقتل ابنة مايكل كورليوني (آل باتشينو) ماري (صوفيا كوبولا) في محاولة اغتيال لحياته، ثم ينتهي الفيلم بعد سنوات بوفاة مايكل بسبب الشيخوخة.

 

كشف آل باتشينو في كتابه الأخير Sonny Boy، أن النهاية الأصلية كانت مختلفة قليلًا،موضحًا: "في ختام الفيلم، سيتم اغتيال مايكل على درج الكنيسة، يتدحرج على الدرج ويستقر على الأرض في الأسفل، ومن ثم تسرع كاي، زوجته السابقة، إلى جانبه، تنظر في وجهه وتسأله، "مايكل، هل تموت؟ هل ستموت؟" ينظر مايكل إليها ويقول، "لا". ثم يموت".

 

وأضاف آل باتشينو قائلًا: "فى اعتقادى هذه نهاية غير عادية، إنها عودة رائعة إلى فيلم Godfather الأول، حيث ينهي مايكل حياته بكذبة أخيرة على كاي".

The Godfather آل باتشينو الجزء الثالث صوفيا كوبولا محاولة اغتيال

مواد متعلقة

هيفاء وهبي تواصل تصوير مشاهدها في فيلم "ولاد المحظوظة"
Elfagr.org

الأكثر قراءة

ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 (فيديو هدف مصر)

تعادل الفراعنة .. ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

حجبها لرفع أسعارها.. القبض على مالك صيدلية في الإسكندرية

قبل بيع المخدرات في شوارع القاهرة.. قرار المحكمة ضد 22 عنصرا إجراميا 

مصرع 4 أفراد وإصابة 7 آخرين جراء سقوط سيارتين في ترعة الإبراهيمية بالمنيا

شعبة السيارات: إعادة تشغيل شركة النصر أمل جديد لكل المصريين

ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم سيارتين وسقوط أحدهم في ترعة الإبراهيمية بالمنيا

حادث مروع.. التصريح بدفن جثة شخص دهسته سيارة فارهة بمدينة نصر