تصل لـ 99%.. تفاصيل جهود توصيل المياه والصرف الصحي بالقرى والمدن

استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهود الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للارتقاء بمستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى العديد من الإنجازات والخطط المستقبلية التي تهدف إلى تحسين كفاءة الخدمات وزيادة التغطية، خاصة في المناطق الريفية.

خدمات مياه الشرب

أوضح وزير الإسكان أن نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية وصلت إلى نحو 99%، مع إنتاج يومي يقدر بنحو 30.5 مليون متر مكعب، أي ما يعادل 11.1 مليار متر مكعب سنويًا.

ويتم إنتاج هذه المياه من خلال نحو 3050 محطة مياه شرب موزعة على مستوى الجمهورية، وتبلغ الطاقة التصميمية لهذه المحطات نحو 43.8 مليون متر مكعب يوميًا.

خدمات الصرف الصحي

فيما يتعلق بخدمات الصرف الصحي، أشار الوزير إلى أن نسبة التغطية وصلت إلى نحو 70% على مستوى الجمهورية، موزعة بين 96% للحضر و48% للريف.

وأوضح أن إجمالي الطاقة التصميمية الحالية لمحطات معالجة الصرف الصحي يبلغ نحو 18.8 مليون متر مكعب يوميًا، فيما تصل الطاقة الفعلية إلى 15.1 مليون متر مكعب يوميًا، أي ما يعادل 5.5 مليار متر مكعب سنويًا.

وأكد الوزير أن هناك خطة لزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات معالجة الصرف الصحي بنحو 3.5 مليون متر مكعب يوميًا، لتصل إلى 22.3 مليون متر مكعب يوميًا بحلول نهاية العام المالي 2026/2027.

مبادرة "حياة كريمة"

لفت الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ العديد من المشروعات المتكاملة لمياه الشرب والصرف الصحي، خاصة في المناطق الريفية، من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتشمل هذه المشروعات أعمال مد وتدعيم وإحلال وتجديد المرافق القائمة، إلى جانب التوسعات اللازمة لاستيعاب الزيادة السكانية في هذه المناطق.

كما تم تنفيذ العديد من مشروعات الإحلال والتجديد خلال الفترة من عام 2014 إلى 2024، بتكلفة بلغت نحو 27.2 مليار جنيه، بهدف تحسين كفاءة المرافق القائمة ورفع مستوى الخدمات المقدمة.

وتخطط الوزارة لتنفيذ مشروعات جديدة للإحلال والتجديد بقيمة تصل إلى 10 مليارات جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة.