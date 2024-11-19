قال تامر عبد الحميد نجم نادي الزمالك السابق، إن محمد عواد في الفترة الأخيرة "شال" نادي الزمالك وشوبير مستقبل حراسة المرمى في مصر.

تامر عبدالحميد: عواد "شال" الزمالك وشوبير مستقبل مصر.. وكان يجب الاعتماد على اللاعبين أصحاب المهارات الفردية

وتابع تامر عبد الحميد خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "محمد عواد كان الأجدر لحراسة مرمى المنتخب في مباراة على الأقل من الإثنين".

وأضاف:" لا بد أن يتواجد حسام عبد المجيد بشكل أساسي مع المنتخب خلال الفترة المقبلة".

وأكمل:" طاهر محمد طاهر لم يقدم اليوم نفس مستواه أمام منتخب الرأس الأخضر وكان من الأفضل مشاركة إبراهيم عادل".

واستطرد:" كان يجب الاعتماد على اللاعبين أصحاب المهارات الفردية اليوم مثل إبراهيم عادل ومصطفى فتحي".