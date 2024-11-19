تامر عبدالحميد: عواد "شال" الزمالك وشوبير مستقبل مصر.. وكان يجب الاعتماد على اللاعبين أصحاب المهارات الفردية
قال تامر عبد الحميد نجم نادي الزمالك السابق، إن محمد عواد في الفترة الأخيرة "شال" نادي الزمالك وشوبير مستقبل حراسة المرمى في مصر.
تامر عبدالحميد: عواد "شال" الزمالك وشوبير مستقبل مصر.. وكان يجب الاعتماد على اللاعبين أصحاب المهارات الفردية
وتابع تامر عبد الحميد خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "محمد عواد كان الأجدر لحراسة مرمى المنتخب في مباراة على الأقل من الإثنين".
وأضاف:" لا بد أن يتواجد حسام عبد المجيد بشكل أساسي مع المنتخب خلال الفترة المقبلة".
وأكمل:" طاهر محمد طاهر لم يقدم اليوم نفس مستواه أمام منتخب الرأس الأخضر وكان من الأفضل مشاركة إبراهيم عادل".
واستطرد:" كان يجب الاعتماد على اللاعبين أصحاب المهارات الفردية اليوم مثل إبراهيم عادل ومصطفى فتحي".