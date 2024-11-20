تفاصيل لقاء محافظ سوهاج مع أعضاء تكتل التلى بجزيرة شندويل

عقد اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، الثلاثاء، اجتماعًا مع عدد من أعضاء تكتل التلي بجزيرة شندويل، والحرير بأخميم، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ مدير وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة، وذلك للوقوف على مطالبهم والعمل على تلبيتها، وتذليل المعوقات التي تواجههم بما يعزز دعم أصحاب الحرف التراثية التاريخية.

وقد أكد المحافظ على الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للحرف التراثية، إلى جانب الدعم من العديد من المؤسسات الدولية، مشيرا إلى أن صناعة التلي تُعد من أهم الحرف التراثية التي تتميز بها محافظة سوهاج ولها تاريخ طويل.

وتناول الاجتماع مناقشة أبرز المطالب والمشكلات التي تواجه أصحاب حرفة التلي، والحرير، واستعراض عدد من المقترحات والحلول العاجلة لتطوير تلك الحرف، ومن بين أبرز المطالب التي تم طرحها، توفير وسائل للنقل والمواصلات للمشاركة في المعارض الخارجية، وتوفير الخامات اللازمة مثل "خيط التلي" الذي يتم استيراده من الهند، بالإضافة إلى ضرورة توفير مقرات لتسويق منتجات التلي وعرضها للجمهور.

وفي إطار دعم المحافظة لهذه الصناعة، وجه المحافظ بحزمة من الإجراءات العاجلة، من بينها البدء في إجراءات تخصيص قطعة أرض بجزيرة شندويل لإنشاء "قرية التلي"، وذلك للحفاظ على طبيعة الحرفة وخصوصيتها، وتحويلها إلى مزار سياحي يجذب الزوار من مختلف الجنسيات، ضمن رؤية وضع سوهاج على الخريطة السياحية، والتوصية بتشكيل مجلس إدارة برئاسة أحد الاقتصاديين، وممثلين من رائدات صناعة التلي بجزيرة شندويل، يتولى الاهتمام بقضايا التكتل ووضع الحلول المناسبة لأي مشكلات قد تواجههم.

وأشار المحافظ إلى أن خطة المحافظة تتضمن أيضًا إنشاء صندوق خاص لدعم أصحاب حرفة التلي وتلبية متطلباتهم، بما يسهم في تعزيز مكانة هذه الحرفة التاريخية على الصعيدين المحلي والدولي.

يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود محافظة سوهاج لدعم الصناعات الحرفية اليدوية وتطويرها بما يتماشى مع خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الهام.