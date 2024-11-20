إخماد حريق اندلع بشقة سكنية في الطالبية دون إصابات

حوادث
بوابة الفجر

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الطالبية في الجيزة، اليوم الثلاثاء، وتمت السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة  بالجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الطالبية في الجيزة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، مدعومة ب3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

وحرر رجال المباحث محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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