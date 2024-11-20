مراد مكرم يدافع عن محمد صلاح ويرد على الانتقادات الموجهة له

"بيعمل ايه المنتخب"..مراد مكرم يدافع عن محمد صلاح ويرد على الانتقادات الموجهة إليه

أعرب الفنان مراد مكرم عن دعمه للنجم محمد صلاح، لاعب منتخب مصر والمحترف في ليفربول الإنجليزي، ردًا على الانتقادات التي تواجهه.



منشور مراد مكرم عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك

وكتب مراد مكرم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيس بوك" تعليقًا على أداء صلاح مع المنتخب:

"الحمد لله تأهلنا لأمم إفريقيا، وبالنسبة للي بيقولوا صلاح عمل إيه للمنتخب؟ أنت كسبت كل ماتشاتك اللي صلاح شارك فيها واتعادلت في اللي ماكانش موجود.. يا ترى دي صدفة؟".

منشور الفنان مراد مكرم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير فيس بوك

آخر أعمال الفنان مراد مكرم

يُذكر أن مراد مكرم يشارك في بطولة مسلسل "6 شهور" بجانب نور النبوي ونور إيهاب، وهو مسلسل درامي يسلط الضوء على قضايا الشباب والمشكلات المهنية التي تواجههم بعد التخرج، ويغوص في عالم العقارات (Real Estate) بأسلوب درامي شيّق، بمشاركة عدد كبير من ضيوف الشرف في كل حلقة.

أبطال مسلسل 6 شهور



ويشارك في بطولة مسلسل 6 شهور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان نور النبوي، نور إيهاب، باهر النويهي، مجدي بدر، وآخرين من نجوم الفن، والمسلسل من تأليف كلا من عمرو أبو زيد، وأحمد هشام، وإخراج مصطفى الصولي، وإنتاج شركة أروما.