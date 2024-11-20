محافظ القليوبية يعقد اللقاء الأسبوعي بكفر شكر لمناقشة مطالب المواطنين

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، الثلاثاء، لقاءه الأسبوعي بمدينة كفر شكر، حيث استمع إلى شكاوى ومقترحات عدد كبير من المواطنين من مراكز بنها وطوخ وكفر شكر.

وشهد اللقاء اتخاذ قرارات فورية لحل العديد من القضايا الملحة، والتي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وقدم المحافظ الدعم اللازم لأسرة تعاني من ظروف صعبة، حيث وُفر معاش تكافل وكرامة لوالد طفل يعاني من إعاقة ذهنية وسلوكية، وذلك لتغطية نفقات علاج الطفل وتوفير احتياجاته الأساسية.

كما وجه بتوفير سكن كريم لسيدة مطلقة تعول 6 أطفال، وتواصل مع الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها لإعفاء أبنائها من المصاريف الجامعية، مما يمثل بارقة أمل لهذه الأسرة في مواجهة تحديات الحياة.

وحرص المحافظ على تمكين الشباب وتوفير فرص عمل لهم، حيث تمكن من توفير فرصة عمل مناسبة لشاب معاق في إحدى الشركات الخاصة، مع مراعاة طبيعة إعاقته وقدراته، مما يؤكد إيمان المحافظة بأهمية دمج ذوي الهمم في سوق العمل.

كما جرى توفير فرصة عمل لفتاة خريجة حديثًا في إحدى الشركات الخاصة، مما يساهم في تخفيف العبء عنها ومساعدتها على بدء حياتها العملية.

ولم تغب عن اهتمام المحافظ القضايا الخدمية التي تهم المواطنين، حيث وجه الإدارة الهندسية بالمحافظة بمعاينة شكوى مواطن يتضرر من غلق شارع بقرية بتمدة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفتح الشارع وإزالة أي عوائق تعيق حركة المرور والمواطنين.

كما وجه المحافظ الادارة الهندسية بالتنسيق مع أحد أساتذة الطرق والجهات المختصه لدراسة إمكانية إنشاء مطبات تهدئة أمام المستشفى الجامعي ببنها وذلك حرصا علي ارواح المواطنين حيث تقدم أحد المواطنين بشكوي يتضرر من سرعه السيارات وتعدد الحارات بهذه المنطقة مما أدى إلى وفاة زوجته أثناء عبورها الطريق.

أكد محافظ القليوبية أن هذه اللقاءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التواصل المستمر مع المواطنين والعمل على حل مشكلاتهم، مشيرًا إلى أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم. كما شدد المحافظ على أهمية التعاون بين المواطنين والأجهزة التنفيذية لتحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي هذا اللقاء ليؤكد أن المحافظة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وأنها تولي اهتمامًا كبيرًا بالبُعد الاجتماعي والاقتصادي، وأنها تعمل جاهدة على توفير حياة كريمة لجميع المواطنين.

لقاء المواطنين

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