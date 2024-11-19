هشام حنفي: سعفان الصغير المسؤول عن اختيار حراس المرمى ولدي تحفظ على عدم الدفع بحسام عبدالمجيد أساسيًا
قال هشام حنفي نحم النادي الأهلي السابق، إن تعادل منتخب مصر أمام بوتسوانا اليوم مُرضي بسبب غياب العديد من الأساسيين.
هشام حنفي: سعفان الصغير المسؤول عن اختيار الحراس
وتابع هشام حنفي خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "المسؤول الأول عن اختيارات حراس المرمى هو سعفان الصغير والحراس الأربعة للمنتخب ممتازين".
وأضاف: "مصطفى شوبير كان سببا رئيسيا في تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا ويستحق حراسة المنتخب".
وأكمل:" المدرب له الحق في اختيار أي لاعب وهو سبب تواجد العديد من الأسماء في آخر مباراتين للمنتخب".
واختتم هشام حنفي: "لدي تحفظ فقط على عدم مشاركة حسام عبد المجيد بشكل أساسي خلال المباراتين".