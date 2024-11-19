هشام حنفي: سعفان الصغير المسؤول عن اختيار حراس المرمى ولدي تحفظ على عدم الدفع بحسام عبدالمجيد أساسيًا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

قال هشام حنفي نحم النادي الأهلي السابق،  إن تعادل منتخب مصر أمام بوتسوانا اليوم مُرضي بسبب غياب العديد من الأساسيين.

هشام حنفي: سعفان الصغير المسؤول عن اختيار الحراس

اتجاه في الزمالك لإعارة مهاجمه في الميركاتو الشتوي

عاجل.. رد حاسم من بيراميدز على إمكانية انتقال الشيبي والكرتي وتوريه لـ الأهلي أو الزمالك

 

وتابع هشام حنفي خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "المسؤول الأول عن اختيارات حراس المرمى هو سعفان الصغير والحراس الأربعة للمنتخب ممتازين".

 

وأضاف: "مصطفى شوبير كان سببا رئيسيا في تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا ويستحق حراسة المنتخب".

وأكمل:" المدرب له الحق في اختيار أي لاعب وهو سبب تواجد العديد من الأسماء في آخر مباراتين للمنتخب".

واختتم هشام حنفي: "لدي تحفظ فقط على عدم مشاركة حسام عبد المجيد بشكل أساسي خلال المباراتين".

مواد متعلقة

تامر عبدالحميد: عواد "شال" الزمالك وشوبير مستقبل مصر.. وكان يجب الاعتماد على اللاعبين أصحاب المهارات الفردية

تدريبات بدنية قوية للاعبي الزمالك قبل لقاء المصري
Elfagr.org

الأكثر قراءة

ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 (فيديو هدف مصر)

تعادل الفراعنة .. ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

حجبها لرفع أسعارها.. القبض على مالك صيدلية في الإسكندرية

نتيجة وملخص أهداف مباراة ألمانيا ضد المجر في دوري الأمم الأوروبية

قبل بيع المخدرات في شوارع القاهرة.. قرار المحكمة ضد 22 عنصرا إجراميا 

مصرع 4 أفراد وإصابة 7 آخرين جراء سقوط سيارتين في ترعة الإبراهيمية بالمنيا

شعبة السيارات: إعادة تشغيل شركة النصر أمل جديد لكل المصريين

حادث مروع.. التصريح بدفن جثة شخص دهسته سيارة فارهة بمدينة نصر