خبر سار من "الحجر الزراعي" بشأن زيادة الصادرات خلال 2024

الاقتصاد
الصادرات الزراعية
الصادرات الزراعية

قال محمد فوزي، مدير إدارة المصدرين بالحجر الزراعي، إن مصر تتمتع بموقع جغرافي مميز، ودرجة حرارة وطقس يمكنا مصر من زراعة جميع المحاصيل.

وأشار "فوزي" في تصريحات خاصة، إلى أن الدولة تعمل على التوسع في استصلاح الأراضي، مع البنية التحتية والطرق والموانئ، مما يمكن مصر من زراعة كميات كبيرة، من شأنها أن يجعل هناك فائض محلي للتصدير.

التوسع في التصدير 

وأضاف أن مصر نجحت في زيادة الصادرات من 6 مليون و700 ألف طن في العام الماضي، إلى 7 مليون و300 ألف طن في العام الجاري، ولفت إلى أنه مصر حاليًا تتربع على صادرات الموالح على مستوى العالم للعام الخامس على التوالي.

ولفت مدير إدارة المصدرين بالحجر الزراعي، إلى أنه نتيجة التوسع في التصدير وزيادة الكمية يرجع إلى التوسع في الزراعة ومستلزمات الإنتاج والدعم اللوجيستي، واتجاه الدولة لتسهيل عملية التصدير وتقليل الإجراءات.

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