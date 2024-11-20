تحرير 16 محضرا لمخالفات في مخابز بالغربية

أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية،خلال متابعته المستمرة للحملات التفتيشية اليومية على المخابز، أن المحافظة لن تتهاون في تطبيق الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة تتعلق بجودة رغيف الخبز المدعم، الذي يُعد أحد أهم أولويات الحكومة لتحسين حياة المواطنين، مشيرا إلى أن المحافظة تولي أهمية قصوى لمتابعة أداء المخابز بشكل يومي من خلال حملات تفتيش مكثفة بقيادة اللواء محمد عناني رئيس الادارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ ومديريات التموين والصحة وسلامة الغذاء.

وأوضح المحافظ أن حملات اليوم أسفرت عن تحرير 16 محضرًا شملت مخالفات نقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وانتهاكات للاشتراطات الصحية وسلامة الغذاء بقرى ميت بدر حلاوة، العزيزية، وميت هاشم بمركز سمنود.

فقامت مديرية لتموين والتجارة الداخلية بتحرير محضر لمخبز بقرية ميت بدر حلاوة نقص وزن الرغيف بمقدار 19 جرامًا، مخبز بقرية ميت بدر حلاوة مغلق أثناء ساعات التشغيل الرسمية، مخبز بقرية ميت هاشم إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، مخبز بقرية العزيزية نقص وزن الرغيف بمقدار 9 جرامات، وقامت مديرية الصحة بتحرير 5 محاضر لنقص الاشتراطات الصحية،ومحضرين لمخبزين يعملان دون شهادات صحية، فضلا عن تحرير سلامة الغذاء 5 محاضر لمخالفة اشتراطات سلامة الغذاء.

ووجه المحافظ دعوة للمواطنين للتعاون مع الجهات الرقابية والإبلاغ عن أي تجاوزات، مؤكدًا أن تكامل الجهود بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين هو السبيل لتحقيق العدالة والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية.

وشدد المحافظ على استمرار الحملات التفتيشية اليومية على جميع مراكز ومدن المحافظة لضمان الالتزام الكامل بالمعايير القانونية والصحية.